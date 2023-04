Protest tegen verplaatsen asielkinderen: ‘Ik moet vaak afscheid nemen’

Wat drijft een tiener om iemand neer te steken? Steven weet het wel: ‘Ik verdiende soms 5000 euro per dag’

De steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, volgen elkaar in een rap tempo op. Hoe komen jongeren tot het trekken van een mes? Nijmegenaar Steven* (22) was een paar jaar geleden betrokken bij een drugsdeal in Rotterdam. Hij had een mes bij zich en stak er iemand mee neer. ,,Ik wist dat ik zou kunnen doodgaan. Dat is het risico van het vak.”