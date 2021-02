Protestantse kerken gaan weer open voor 30 personen, ook zingen toegestaan

Wie stak op klaarlich­te dag deze flat in Horstacker Nijmegen in brand?

25 februari NIJMEGEN - Een flatwoning aan de 15de straat Horstacker in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt is woensdag op klaarlichte dag door iemand in brand gestoken. Dat blijkt uit forenisch en recherche-onderzoek. Bij de brand die bij de voordeur begon raakte niemand gewond. Maar de politie is wel met spoed op zoek naar de persoon die de brand bewust heeft veroorzaakt.