Provincie laat ‘illegale’ boeren met rust, milieuorganisatie woedend

,,Ik vind het ongeloofwaardig dat verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth in zo korte tijd alle vijftig zaken al heeft bestudeerd. Want elke zaak staat op zichzelf”, zegt milieu-advocaat Valentijn Wösten namens de twee milieuorganisaties, Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu. ,,Voor elk bedrijf is een passende beoordeling nodig, waarbij de uitstoot van stikstof niet toeneemt.” MOB en Leefmilieu - bij beide is Nijmegenaar Johan Vollenbroek nauw betrokken - leggen zich niet bij het besluit neer en zullen bezwaar gaan aantekenen.