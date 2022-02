Provincie: milieudeskundige weg omdat hij documenten meenam en verspreidde

VIDEO Nijmeegse entertai­ner Bennie Solo komt na twee jaar met nieuwe muziek

NIJMEGEN - Het duurde twee jaar, maar dan heb je ook wat. De nieuwe single van de Nijmeegse entertainer Bennie Solo is uit: ‘Nog eentje dan’. Wat meteen opvalt, is dat het niet in zijn gewoonlijke genre carnavalsmuziek valt, maar meer in de feestmuziek. ,,Iedere dag is immers een feestje, dat is niet alleen met carnaval.”

12:00