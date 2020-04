Provincie: ‘Nijmegen vangt te weinig statushouders op’

Nijmegen moest vorig jaar 151 statushouders opvangen. Op 1 januari had de stad volgens de provincie echter nog een achterstand van 26. Halverwege het jaar liep Nijmegen ook al achter op het streefgetal.



Daarom gaat gedeputeerde Peter Kerris, bij de provincie verantwoordelijk voor wonen, binnenkort om tafel met de gemeente Nijmegen. ,,We roepen Nijmegen niet op het matje. Maar omdat de stad voor het tweede meetmoment op rij achterloopt met de statushouders gaan we wel het gesprek aan”, zegt Kerris’ woordvoerder. ,,We willen weten of we Nijmegen kunnen helpen. Hoe komt het dat het twee keer niet op tijd is gelukt met de huisvesting?”



Op die laatste vraag heeft Nijmegen nu al een antwoord. ‘Reden voor het niet direct halen van de taakstelling is bijvoorbeeld de vraag naar woningen voor grote gezinnen. Die zijn soms niet direct voorhanden’, stelt een gemeentelijke woordvoerder. Volgens haar geeft Nijmegen woningcorporaties telkens tien weken de tijd om goede onderkomens te vinden voor statushouders. Zo kan het zijn dat een statushouder voor wie eind 2019 een woning werd gezocht, pas begin 2020 een passend onderkomen heeft gekregen.