‘Pssst meisje’? Nijmegen moet daar meer tegen doen, vinden PvdA en GroenLinks: ‘Juist nu scholen beginnen en de samenleving opengaat’

Iedere vrouw in Nijmegen zal het herkennen, vrezen raadsleden Charlotte Brand (PvdA) en Marieke Smit (GroenLinks): dat je ’s avonds niet alleen over straat durft. Foute opmerkingen van mannen hoort, nagefloten wordt in die verlaten straat of in dat tunneltje. Een enkele keer leidt zo’n situatie ook tot geweld. ,,Helaas is het nodig er iets tegen te doen’’, zegt Brand.