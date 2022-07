Puppy Beertje verdwijnt tijdens Vierdaagsenacht en is later op station Elst gezien: ‘Ik leef in een nachtmerrie’

Charlotte en haar vriend Roy (29) wonen in het centrum van Nijmegen en lieten Beertje rond 00.15 uur uit in een parkje aan de Kroonstraat. Dat doen ze vaker voor hun huis. Ze wonen niet midden in het feestgedruis van de Vierdaagsefeesten. Maar over de Parkweg bij het Kronenburgerpark komen veel bezoekers voorbij.

Hevig geëmotioneerd

,,Ze had geen riem om. We hebben 10 seconden niet gekeken en toen was ze weg. Ik begrijp er helemaal niets van. Ik leef in een nachtmerrie.’’



Volgens de politie is Beertje meegenomen door een onbekende man. ,,Zonder toestemming werd het hondje uit een binnentuin weggenomen. Deze man is vervolgens met de trein vanuit Nijmegen naar Elst gereden en is hier uitgestapt’’, aldus de politie Lingewaard vanavond in een bericht op Facebook.