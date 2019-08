PvdA houdt ander, eigen democratiefeestje in Nijmegen

De acht Kamerleden gaan vrijdagochtend het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg in om er te praten met onder meer wijkbewoners. ,,Wij kiezen er voor zelf naar de mensen toe te gaan in plaats van af te wachten of ze naar ons toekomen”, stelt de Nijmeegse PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman, die betrokken is bij de organisatie van het Haagse PvdA-bezoek aan zijn stad. Het Democratiefestival, waarop maatschappelijke debatten worden afgewisseld met luchtig vermaak, ligt onder vuur. Verschillende politici vinden het te duur - het kost meer dan een miljoen euro - en de animo is beperkt. Er zijn 7.000 gratis kaarten beschikbaar, maar de organisatie moet alle zeilen bijzetten om ze aan de man te brengen . Ook wordt het weggezet als 'links feestje’: het zou alleen de 'linkse elite’ trekken: de actiegroep Nijmegen Rechtsaf gaat er een protestactie voeren.

Verplichte kost

,,Zijn festivals verplichte kost geworden” , lacht Kamerlid Attje Kuiken, die eerder deze week kritisch was over het Democratiefestival. Ze gaat er, ondanks dat ze in Nijmegen is, niet naartoe. De fractie zit twee dagen in een hotel in Nijmegen ter voorbereiding op het nieuwe parlementaire jaar. ,,En daarna moet ik mijn kind ophalen.”



Volgens het Nijmeegse PvdA-lid Hennie Derks, die het wijkbezoek van de fractie regelt, waren de twee ‘heidagen’ van de fractie in Nijmegen al bekend voordat het Democratiefestival bekend was. ,,Er zijn altijd dingen die óók belangrijk zijn. Het is puur toeval. Ik ben al in mei benaderd.” De Gelderlander publiceerde half april al voor het eerst over het festival.