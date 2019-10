PvdA wil Kamerdebat over dreigend ‘zorginfarct’ na miljoenenverlies Pluryn

Het CDA stelt Kamervragen over de financiële nood waar Pluryn in verkeert. Zo verbaast het de partij dat Pluryn veel zorg verleende waarbij achteraf bleek dat er geen geld voor was. Volgens de zorginstelling zelf gebeurt dit soms ‘als de situatie zo schrijnend is dat mensen echt snel hulp nodig hebben’. Die acute zorg gaat nu verdwijnen bij Pluryn.



Kerstens ziet dat meer soorten zorgorganisaties met problemen kampen, waaronder ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Een van de belangrijkste oorzaken is volgens hem het gebrek aan personeel in de sector. Bij Pluryn leidde dat in 2018 tot de inzet van relatief dure uitzendkrachten en hoog ziekteverzuim door werkdruk, stelt een woordvoerder.