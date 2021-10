PvdA wil nu onderste steen boven en vraagt debat aan over falende controle op fabrieken Nijmegen-West

NIJMEGEN - De Nijmeegse PvdA-fractie wil op korte termijn in debat met de verantwoordelijke wethouder over de bedrijven in Nijmegen-West. ,,We willen het college nu echt aan de tand voelen over deze kwestie", zegt raadslid Jasper Konijnenbelt.