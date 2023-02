PvdA’er moet tegen zijn wil plots opstappen uit de gemeenteraad: ‘Ineens zijn de spelregels veranderd’

De ontslagbrief naar burgemeester Bruls is net op de post gedaan. Het persbericht over zijn afscheid staat klaar om verzonden te worden. Er is geen weg meer terug, meent Ammar Selman (46): na negen jaar gaat hij de Nijmeegse gemeenteraad verlaten. ,,Al had ik dat liever anders gezien.”

Selman heeft het gevoel dat hij móet vertrekken door een recente wijziging in de Gemeentewet. Die maakt dat hij zijn baan bij het Werkbedrijf niet langer mag combineren met het raadslidmaatschap. Het Werkbedrijf wordt (gedeeltelijk) aangestuurd door het bestuur van de gemeente Nijmegen; een orgaan dat Selman als raadslid juist zou moeten controleren.

‘Spelregels tijdens wedstrijd veranderd’

,,Ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger, maar kan nu de periode waarvoor ik het vertrouwen van de kiezers heb gekregen niet afmaken”, zegt Selman. ,,Die wijziging in de Gemeentewet is pas in januari doorgevoerd. Tijdens de wedstrijd zijn de spelregels gewijzigd. Heel zuur. Ik werd er door de griffie op gewezen.”

Selman begeleidt bij het Werkbedrijf mensen die op zoek zijn naar een baan. De organisatie werkt in opdracht van zeven gemeentes, waaronder Nijmegen. ,,We doen ons werk op afstand van het stadsbestuur. Dat heeft in de jaren dat ik in de raad zat nooit tot problemen geleid. Ik kon beide zaken prima scheiden. Nu mag dat plots niet meer.”

Als Selman zijn dagelijkse werkzaamheden zou aanpassen, had hij zijn raadslidmaatschap wel voort mogen zetten. Zijn werkgever was bereid daarover mee te denken. ,,Maar dan zou ik mijn werk voor 75 procent anders moeten gaan doen en bij iedere stap die ik zet na moeten denken over de vraag of het iets met Nijmegen te maken heeft. Dat zou mijn werkplezier te veel schaden.”

‘Een groot verlies’

Selman neemt tijdens de vergadering van 8 maart officieel afscheid van de Nijmeegse gemeenteraad. Daarin wordt hij opgevolgd door PvdA-collega Mika Kraft. Selman zat zit 2014 in de raad, fungeerde lange tijd als fractievoorzitter en was bij de laatste verkiezingen in beeld als mogelijke wethouderskandidaat voor zijn partij.

,,Met Ammar raken we een van de langstzittende en meest ervaren leden van onze raad kwijt”, zegt PvdA-fractieleider Charlotte Brand. ,,Hij heeft ontzettend veel betekend voor de stad. Met name op het sociaal domein. We gaan zijn kennis en kunde enorm missen. Een groot verlies.”

Volledig scherm Ammar Selman neemt begin komende maand afscheid van de Nijmeegse gemeenteraad. © Foto: Bert Beelen

