PVV-leider Faber fel tegen klimaatactivist Lars (12): ‘Je ouders hadden je hiervoor moeten behoeden, ga voetballen of achter de meiden aan’

Rabogebouw krijgt nieuwe bestemming: Nijmeegse horecafor­mu­le Eten en Drinken straks ook in Malden

10:00 NIJMEGEN/MALDEN - Het Nijmeegse café Eten en Drinken opent in Malden een nieuwe horecavestiging met 70 à 80 zitplaatsen in het voormalige kantoor van de Rabobank in Malden. Dat duurt nog even: in mei 2021 is de opening gepland.