Qtopia Queer Arts Festival: dit past bij Nijmegen

Reanimeren: twee uurtjes leren voor zes cruciale minuten

19:15 NIJMEGEN - 120 medewerkers van het Radboudumc in Nijmegen kregen vrijdag, omdat het Wereld Hartdag was, een gratis reanimatiecursus. Bedoeld voor niet-medisch personeel; vrijwilligers en andere medewerkers die goed werk doen in het ziekenhuis, gekleed in een shirt met Radboudumc erop.