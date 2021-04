Quarantaineplicht geldt niet als je even in Duitsland gaat tanken of er een dagje werkt

NIJMEGEN - De quarantaineplicht die het kabinet mogelijk al vanaf half mei wil gaan invoeren , geldt niet voor mensen die maar heel kort de grens over gaan. Ook personen voor wie het om privé of zakelijk noodzakelijk is om frequent de grens te passeren, worden van de regel uitgesloten.

Daarbij gaat het onder meer om grenswerkers, -studenten en -scholieren, werknemers in het personenvervoer of het transport van goederen, meldt het ministerie van Hugo de Jonge in een toelichting op het wetsvoorstel. De Jonge wil met zijn nieuwe wet zorgen dat mensen uit hoogrisicogebieden verplicht tien dagen in quarantaine gaan, op straffe van een boete van waarschijnlijk 95 euro.

Verlenen van mantelzorg

Maar hij begrijpt dat het ondoenlijk is om iedereen die qurantaineplicht op te leggen, bijvoorbeeld aan ouders in een grensoverschrijdende co-ouderschapssituatie of aan mensen die voor het verlenen van mantelzorg de grens moeten passeren. Ook anderen die maar kort - waarschijnlijk wordt als maximum 12 uur aangehouden - even de grens over zijn geweest, hoeven niet in quarantaine.

Dat betekent dat even boodschappen doen in Duitsland of er goedkoop tanken gewoon tot de mogelijkheden blijft behoren. Daarvoor gelden momenteel overigens al wel Duitse regels: wie de grens over gaat, moet een recente negatieve coronatest kunnen overleggen. Anders dreigt een boete die fors kan oplopen.