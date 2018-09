Raad erg kritisch over extra geld voor Groene Hoofdstad

Nijmegen wordt gasloos in 2045 en het begint nu

26 september NIJMEGEN - Heel Nijmegen moet in 2045 koken en stoken zonder gas. Stap voor stap, wijk voor wijk, worden de 80.000 woningen in de stad aangepakt, gemiddeld ruim 2500 per jaar. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Nijmegen is de derde stad van Nederland die een concrete stap heeft gezet. Utrecht en Leiden zijn al begonnen.