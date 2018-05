Rabbijn uit Nijmegen toch niet schuldig aan seksueel misbruik

,,We hadden al geen twijfel, maar zijn blij dat de zaak tot op de bodem is uitgezocht en de onschuld is bewezen in een onafhankelijk onderzoek’’, laat waarnemend voorzitter Don Santcroos weten.

De rabbijn, die zijn taken had neergelegd gedurende het onderzoek, gaat per direct weer aan de slag. ,,Hij is 4 mei bij de dodenherdenking om voor te gaan in gebed.’’

Quote De onderzoe­kers zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar hebben in Amerika allerlei mensen opgezocht Don Santcroos Begin januari werd Levine beschuldigd van seksueel misbruik door twee vermeende slachtoffers in Amerika, onder wie 'pedofielenjager' Meyer Seewald. Die heeft de website Jewish Community Watch opgericht, waar meer dan 100 ontuchtplegers uit de orthodox-joodse wereld met naam en foto worden afgebeeld.



Seewald en een andere jongen zouden in 2001 en 2002 in een joods jongenskamp in Amerika in hun genitaliën zijn betast door Levine. Hij was toen 18 jaar en actief als kampbegeleider. Sinds 2009 is Levine, nu 35, rabbijn in Nijmegen.

Onderzoekscommissie

Quote Wellicht was het verstandi­ger geweest door te verwijzen naar de medische hulppost, maar hij was 18 jaar Don Santcroos Onderzoekers waren Edwin Rabbie, rechter in Den Haag, en Hester Uhlenbroek van Reulingschutte, een bureau dat gespecialiseerd is in vertrouwelijk onderzoek. De besturen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) en de Joodse Gemeente Nijmegen besloten de onderzoekscommissie in te stellen om absolute duidelijkheid te verschaffen.



De commissie baseert haar oordeel op het feit dat geen enkele andere, onafhankelijke bron is gevonden die de beschuldigingen bevestigen. Zo'n onafhankelijk geluid was volgens de onderzoekers voorwaarde om de beschuldiging van het duo aannemelijk te achten.



Santcroos is vol lof. ,,De onderzoekers zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar hebben in Amerika allerlei mensen opgezocht. Het zijn ook niet zomaar onderzoekers, maar mensen die maatschappelijk hun sporen verdiend hebben.’’

Jewish Community Watch

De Jewish Community Watch, die de beschuldigingen over de Nijmeegse rabbijn openbaar maakte, zegt geschokt te zijn door de conclusies. De onafhankelijkheid van de onderzoekers wordt betwijfeld. 'In de komende dagen zal onze commissie het bewijsmateriaal dat we hebben beoordelen en publiceren wat passend is.'

Volgens Santcroos zijn de rabbijn en zijn gezin onterecht beschadigd geraakt. ,,Voor iets wat hij niet heeft gedaan. Wij hebben ook nooit signalen gehad.’’