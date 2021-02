Racekampioen Frans Verschuur (67) gaat nog lang niet met pensioen: ‘Inmiddels is het veiliger dan schaken’

Hij won als autocoureur 8 belangrijke titels en als manager met zijn Team Verschuur zelfs 36. De mooiste zege was de 24 uursrace van Le Mans in 2008, met in zijn team onder anderen Jos ‘vader van Max’ Verstappen.



,,Het lag niet voor de hand dat ik autocoureur zou worden. Mijn vader was directeur van schoenfabriek Robinson aan de Groesbeekseweg. Mijn opa begon ermee in 1910 en mijn vader nam het in 1953 over. Zijn droom was dat ik als enig kind de zaak ook zou overnemen. In de hoogtijdagen had hij zevenhonderd mensen in dienst; er waren ook vestigingen in Groesbeek en Waalwijk.



Schoenenstad

,,Nijmegen was destijds, ik heb over de jaren 50 en 60, een echte schoenenstad. Naast Robinson waren er ook nog Nimco, Wellen en Swift. Maar in 1967 werd de Europese Gemeenschap opgericht met daarin ook Portugal, waar schoenen veel goedkoper gemaakt werden.



,,Mijn vader wist dat de zaak failliet zou gaan als hij niet zou verkopen, dus deed hij die over aan Swift. Dat was wel heel erg pijnlijk voor hem, want die concurrentie onderling was toch een beetje als NEC tegen Vitesse. Hij kreeg wel gelijk: twee jaar later was Swift failliet. Hij ging bij SpacSport werken en zette daar de ijshockeyafdeling op.



IJshockey

,,Hij wist alles van ijshockey, want ik speelde als 16-jarige al bij ‘Nijmegen’, toen nog op de Heyendaalseweg. Het was daar altijd volle bak en meisjes vonden ons wel stoer. Ik was niet bang om te vechten en dat hoorde erbij. We hadden nog geen helm en geen tandenbescherming, dus ik mis een tand.