Radboud-astronoom in actie voor zwaar door corona getroffen Namibië: ‘Het gaat hier helemaal verkeerd’

Van geen Vierdaagse­fees­ten, naar corona­proof feesten; maar nu is bijna alles uitver­kocht

4 juli NIJMEGEN - Een 'dansmarathon’ in de Achtertuin, een alternatief Valkhof festival, festival Ponton bij Hubert: de keuze voor de alternatieve Vierdaagsefeesten lijkt reuze. Lijkt, want bijna alles wat dit jaar georganiseerd wordt, is al uitverkocht.