Radboud onderzoekt motivatie Zevenheuvelenlopers

Van de 24.000 deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de Zevenheuvelenloop komt 15 procent op de wedstrijddag, zondag, niet opdagen. Onderzoekers van de faculteit Sociologie kijken welke factoren hierop van invloed zijn.



Bekhuis. ,,We hebben mensen benaderd die voor het eerst aan de start staan van deze hardloopwedstrijd. We kijken wat hun motivatie is: doen ze mee omdat ze willen presteren of omdat het sociaal wenselijk is om aan sport te doen?”



Drie manieren van motiveren

De circa zeshonderd deelnemers zijn verdeeld in drie groepen die op verschillende manieren zijn gestimuleerd. Zo werd gekeken of de hardlopers het belangrijk vinden hoe hoog ze scoren op een ranglijst. Een tweede groep kreeg via een trainingsapp extra complimenten voor hun inspanningen. De derde groep werd op beide manieren gestimuleerd. Daarnaast is er nog een controlegroep.



Zondagavond na de Zevenheuvelenloop, krijgen de onderzoekers de antwoorden op hun vragen.