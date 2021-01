Radboud Universiteit: ‘Digitaal onderwijs is een blijvertje, ook na corona’

Nieuwko­mers en oudgedien­den op de oliebollen­markt: ‘we merken niks van concurren­tie van de horeca’

31 december Nijmegen - Het is druk op de oliebollenmarkt in Nijmegen. Niet alleen in de klassieke gebakkramen en bij de bekende bakkerijen kun je het gefrituurde gebak kopen. Ook de reguliere horeca pikt een graantje mee van het oliebollenseizoen.