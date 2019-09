Radboud Universiteit en TU Eindhoven bouwen samen superantennes voor de ruimtevaart

Man opgepakt die binnen­dringt in woning van ex in Nijmegen

10:02 NIJMEGEN - Een man die is binnengedrongen in de woning van zijn ex in Nijmegen, is afgelopen nacht opgepakt door de politie. De verdachte brak in bij de woning aan de Parelmoervlinderstraat in de wijk Hatertse Hei en richtte er vernielingen aan.