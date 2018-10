Radboud Universiteit: Ga gerust protesteren, maar we steunen de actie niet

NIJMEGEN - Docenten en studenten aan de Radboud Universiteit mogen gerust een dagje gaan actievoeren tijdens een landelijk protest van WOinActie tegen de krappe kas van het hoger onderwijs. Dat zei het College van Bestuur van de Radboud Universiteit maandag tijdens de Gezamenlijke Vergadering. Ergens in december komt een protest in Den Haag. Een exacte datum is nog niet bekend.

Meer dan een oogje dichtknijpen doet de universiteit niet, terwijl de actiegroep daar wel om had gevraagd. De Nijmeegse afdeling van WOinActie vroeg het college van bestuur van de universiteit vorige week per brief om alle colleges tijdens het protest te schrappen en bovendien gratis bussen naar het Malieveld in te zetten. Dat gebeurt niet. Ook de gevraagde oproep van het universiteitsbestuur aan studenten en docenten om te protesteren blijft uit.

Werkdruk

Werknemers en studenten zijn al maanden ontevreden over het geldtekort dat zou leiden tot een te hoge werkdruk. ‘De universiteit kraakt uit haar voegen onder druk van steeds meer studenten’, staat er in de brief. Om te laten zien dat niet genoeg plek is op de campus, werden er onlangs al colleges in de open lucht gegeven. Nu roept de actiegroep de Nederlandse universiteiten op om de barricades op te gaan.

,,Iedereen mag staken”, zegt voorzitter van het college van bestuur Daniël Wigboldus. ,,Ook docenten die niet bij de vakbond zijn aangesloten.” Voorwaarde is dat stakende docenten dit van tevoren laten weten om te voorkomen dat studenten voor een dichte collegezaal komen te staan. Voor studenten vervallen alle onderwijsverplichtingen zoals verplichte werkgroepen. Voor tentamens zoekt de universiteit nog naar een oplossing. ,,Een tweede tentamenmoment zou weer extra werkdruk opleveren’’, verklaart Wigboldus.

Teleurgesteld