Radboud Universiteit komt met prikpost tijdens introductie: ‘vaccinatiegraad kan veel hoger’

De mobiele prikpost is vanaf maandag 23 augustus te vinden op de begane grond van het Erasmusgebouw. Studenten kunnen zich daar zonder afspraak vaccineren met een vaccin naar keuze: zowel de Janssen-vaccins (één prik) als de Pfizer-vaccins (twee prikken) zijn beschikbaar, laat de universiteit weten. Naar verwachting kunnen er zo’n 60 studenten per uur worden gevaccineerd.

Aan universiteitsmagazine Voxweb laat rector magnificus Han van Krieken weten dat het initiatief voor de mobiele prikpost vanuit de universiteit zelf kwam: ,,We zijn ervan overtuigd dat hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe beter het is. Daarom willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken voor studenten. Daarnaast hebben we internationale studenten uit landen waar de vaccinatiegraad lager ligt. We willen ook hen de kans geven zich te laten vaccineren.”