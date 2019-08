Radboud Universiteit krijgt introductiefeestavond waar geen alcohol geschonken wordt

De Meat & Eat-gedoopte bijeenkomst, volgende week vrijdag, is een alternatieve afsluiting voor wie zich niet thuis voelt op het afsluitende introductieweekeinde. Dit ‘Introfestival’ vormt het traditionele hoogtepunt van de jaarlijkse introductieweek van de Radboud Universiteit. Hoewel de organisatie stelt scherp toe te zien op alcoholmisbruik, is het geen geheim dat een flink deel van de introductievierders hier, al even traditioneel, stevig inneemt.



Het weekend, dat plaatsvindt in het Duitse Goch, begint op vrijdag en sluit zondagmiddag af. De organisatie rekent op de komst van 80 procent van de 3.700 nieuwe bachelorstudenten. Naast 3.000 eerstejaars zullen ook zo'n 950 mentoren in Goch aanwezig zijn. Voor hen staan 150 verschillende activiteiten op het programma, onder meer rolschaatsdisco, karaoke, pubquizen, gamen, films kijken, stormbaan en bijvoorbeeld workshops met watersportverenigingen.