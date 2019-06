Radboud Universiteit lanceert huilkamer tegen tentamenstress: ‘Laat je emoties de vrije loop’

Op de gele post-itbriefjes die er liggen kunnen de uithuilende studenten hun emoties verwoorden. ,,Bedoeling is dat studenten er met elkaar in gesprek gaan over de tentamentijd en elkaar opvrolijken. We geven er wel duidelijk aan dat als zij écht grote problemen hebben, ze naar de studentenpsycholoog kunnen stappen.”



Het initiatief maakt deel uit van de actie #Radbreak, die ook de vorige tentamenperiode werd gehouden. Via sociale media vraagt de universiteit studenten naar tips om de tentamentijd te verlichten. Zo werden er in de vorige tentamenweken onder meer nek- en stoelmassages in de universiteitsbibliotheek en een ontspanningsruimte gerealiseerd.



,,Voor een student hebben we zelfs een schoonmaker geregeld, omdat die daar écht geen tijd voor had. Dit keer realiseren we verder ook yogalessen en knuffelberen. Eerder deze week is er al gratis koffie en thee uitgedeeld om de tentamentijd te verlichten.”