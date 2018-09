Radboud Universiteit overweegt verbod op smartphone

Schotse rockster van Franz Ferdinand geeft Nijmeegse kapper kaartjes voor concert

19:48 NIJMEGEN - De Nijmeegse kapper Sam Ingram had maandagmiddag een bijzondere klant in zijn kappersstoel zitten. Julian Corrie, keyboardspeler en gitarist van de beroemde Schotse rockband Franz Ferdinand, bracht totaal onverwacht een bezoek aan zijn kapperszaak, Daggers Barbershop. ,,Ongelooflijk. Ik had het eerst helemaal niet in de gaten’’, aldus Ingram.