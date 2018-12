Radboud Universiteit stuurt phishing-mail naar studenten en medewerkers: Trappen ze erin?

NIJMEGEN - Alle studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit kregen onlangs een mailtje: ‘Uw mailbox is bijna vol. Om te voorkomen dat uw mailbox niet meer bereikbaar is voor uzelf en voor anderen die u willen mailen, adviseren we u dringend extra ruimte aan te vragen.’ De e-mail riep op dit zo snel mogelijk te doen door op een link te klikken en hun gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

Ontvangers die dat braaf deden, kwamen er al snel achter dat ze in de val waren gelokt. ‘U bent misleid door een phishing mail en heeft uw accountgegevens ‘weggegeven’. Gelukkig was dit NIET een echte phishing mail’, stond op de pagina. Vervolgens konden ze meer lezen over de gevaren van phishing, een oplichtingsmethode waarbij mensen worden overgehaald persoonlijke informatie weg te geven. Het is niet bekend hoeveel medewerkers en studenten hun gegevens hebben ingevuld.

Bestuurskundestudent Luuk Diekema (21) trapte erin. ,,Toen ik het mailtje las, had ik het erg druk. Het viel me wel op dat het inlogschermpje anders dan anders was, maar in alle haast heb ik daar geen aandacht aan besteed.” Meteen na het invullen kreeg Diekema door dat hij er door zijn eigen universiteit was ingeluisd. Even schrikken, geeft hij toe. Als het echte internetcriminelen waren, wisten die nu een wachtwoord dat hij voor verschillende websites gebruikt. ,,In het vervolg neem ik langer de tijd voordat ik ergens mijn gegevens invul. Ik vind het goed dat de universiteit hier aandacht aan besteed.”

Campagne

Bij goed voorgelichte studenten zouden alle alarmbellen moeten afgaan, schrijft de universiteit op de eigen website. In het e-mailadres van de afzender, 'heldpesk@ru.nl', stond een spelfout. Verder was de toon van de e-mail te dringend en leidde de link naar een verdacht webdomein. De nepmail is onderdeel van een voorlichtingscampagne tegen phishing op de universiteit. Deze week stonden op verschillende faculteiten kraampjes met informatie over digitale oplichters.