Radboud Universiteit: ‘Wel online colleges terugkijken voor sporters en zieken’, maar aanwezigheidsplicht blijft

Dringen voor een plek bij de huisarts door patiënten­stops

NIJMEGEN/GROESBEEK - Wie in Dukenburg een huisarts zoekt, kan nergens terecht. Alle huisartsen in het Nijmeegse stadsdeel hebben een patiëntenstop. Ook in Nijmegen-Oost is bijna geen plek, en in Noord was het tot voor kort ook dringen. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant.

12 augustus