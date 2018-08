Radboud Universteit en HAN binden strijd aan met rokers

De Radboud Universiteit gaat de ingangen voor de gebouwen op de campus volledig rookvrij maken. Onlangs zijn bordjes met 'Verboden te roken' geplaatst voor onder meer de ingang van het Spinozagebouw en het Universitair Sportcentrum. Het is de bedoeling dat andere campusgebouwen binnenkort volgen.

Fietsenstalling

,,Op die manier kan iedereen de gebouwen in en uit zonder bedwelmd te worden door sigarettenrook", zegt universiteitswoordvoerster Anja van Kessel. De veelal overdekte entrees gelden als populaire plekken voor rokers om tussen de colleges door snel even een sigaret op te steken. Zij moeten voortaan hun rookpauzes elders op het campusterrein houden. Op een grasveld of bij de fietsenstalling, bijvoorbeeld. ,,Maar we verwachten geen problemen. Rokers tonen over het algemeen veel begrip voor de situatie."

Een volledig rookvrije campus is voorlopig nog niet aan de orde, vervolgt Van Kessel. ,,Maar wie weet gebeurt dat nog wel in de verre toekomst."

Voorbeeldrol

Wilma de Koning, vice-voorzitter van het College van Bestuur, liet onlangs aan universiteitsmagazine Vox weten dat een rookvrije campus wel degelijk een toekomstideaal is: ,,We hebben een voorbeeldrol als universiteit. De eerste stap is de dialoog aangaan. Het is een lastig gesprek dat we met studenten en medewerkers willen voeren."