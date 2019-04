Radboud wordt met nieuwe ziekenhuisvleugel ‘meest persoonsgerichte en innovatieve UMC van Nederland’

Het is een van de talrijke vernieuwingen die over drie jaar een feit moeten zijn in nieuwbouw - werktitel: gebouw ‘s’ - van het Radboudumc.



Dinsdagmiddag werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van 150 patiëntenkamers en een trits nieuwe poliklinieken. Die komen in een vleugel van negen verdiepingen tussen de huidige hoofdingang en spoedeisende hulp.



De ambitie is niet gering.



,,Met deze nieuwbouw, waarbij de ruimtes meer gericht zijn op de gebruikers dan ooit, en met de allernieuwste technologische en logistieke snufjes om de zorg zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners te ondersteunen, gaat het Radboudumc op weg naar het meest persoonsgerichte en innovatieve UMC van Nederland”, aldus Cees Buren.