Radboudfilosoof zwijgt na twittertirade over zwijgcultuur en ‘regelrechte klootzakken met nul berouw’

Jongepier verwijt de Radboud Universiteit allerlei ‘misstanden’ vooralsnog zonder die mondeling te willen toelichten. ‘Ik doe misschien één media-interview, maar dat is alle energie die ik hiervoor heb’, laat ze bondig per app weten na vragen van deze krant.

‘Ongepaste relaties en ongewenst gedrag tussen studenten en docenten’

Jongepier (1986) was een aanstormend talent in de wetenschap. Ze deed onderzoek naar algoritmes en had daarvoor een beurs voor talentvolle wetenschappers weten te krijgen. Haar verwijten zijn pijnlijk voor de Radboud Universiteit. Het is de twee keer in korte tijd dat zich een rel voordoet op de afdeling Filosofie.