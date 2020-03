Radboudumc Amalia kinderziekenhuis start met transgenderzorg voor kinderen en jongeren

Derde transgendercentrum

Het Radboudumc wordt het derde transgendercentrum van Nederland, na Amsterdam en Groningen. Het Amalia kinderziekenhuis is met Amsterdam UMC, locatie VUmc, het enige dat jongeren tot 15 jaar behandelt. Het nieuwe centrum moet soelaas bieden bij de groeiende wachtlijst. In Amsterdam is die opgelopen tot 2 jaar. Er wachten zeshonderd kinderen en jongeren op hulp.

Kennis en ervaring

Volgens klinisch psycholoog Chris Verhaak is maatwerk vereist: ,,Het is belangrijk om de zorg af te stemmen op de behoefte van het kind of jongere en de ouders. Hiervoor hebben we ook op psychologisch gebied alle kennis in huis. We kijken samen met ouders naar wat het kind of de jongere nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.”