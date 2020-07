Radboudumc begint proef met hergebruik dure medicijnen

Entertai­ner Sven Ratzke geeft Nijmegen het voordeel van de thuisstad: ‘Mijn oase’

13:52 NIJMEGEN - Sven Ratzke, entertainer van wereldformaat, heeft een huis gekocht. Niet in Amsterdam of Berlijn maar in de stad waar hij is opgegroeid. ,,Nijmegen is mijn oase.”