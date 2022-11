Radboudumc gaat op de schop voor veel groen en verbeterde aanrijroute

Wie over ruim 5 jaar buiten voor het Radboudumc staat, ziet een groot centraal plein vol perken en grasstroken voor de hoofdingang. Ook de aanrijroute wordt anders: automobilisten en fietsen komen aan en verlaten het terrein door een groen park, in plaats van langs oude ziekenhuisgebouwen. Files, die zijn er niet meer. Om dit te realiseren gaat het Radboudumc flink op de schop: meerdere gebouwen gaan tegen de grond of worden verbouwd.

De eerste fase van de afbraak van de westzijde van het Radboudumc is al begonnen. Eind 2025 moet de gehele sloop klaar zijn, daarna zal het terrein veranderen in een groen park met in het midden een grote vijver. Het hernieuwde Geert Grooteplein moet in 2028 opgeleverd worden.

Vernieuwde aanrijroute

De grootste verandering gaat de vernieuwde aanrijroute vanaf de Philips van Leydenlaan richting de centrale parkeergarage en de hoofdingang van het Radboudumc worden. ‘Het idee is om landgoed Heyendaal, waar het ziekenhuis op gebouwd is, weer de uitstraling van een landgoed te geven’, vertelt René Bleeker, directeur bouwzaken van het Radboudumc. ‘Bezoekers komen straks door een groen park richting het ziekenhuis.’

Volledig scherm Schets van het park met daarbij de vernieuwde aanrijroute, inclusief rotonde. © Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten.

Met de nieuwe aanrijroute hoopt het Radboudumc ook de huidige verkeersproblemen op te lossen. ‘De Philips van Leydenlaan is nu echt een bottleneck’, vertelt manager bouwzaken Mark Cox. ‘De files staan bij drukte soms tot aan de Sint Annastraat. Er komt een nieuwe rotonde, die ervoor moet zorgen dat de doorstroom beter is. Ook willen we niet meer dat auto’s via de ene kant van Huize Heyendaal aan komen rijden, er omheen moeten en dan via de andere kant terugrijden. In de nieuwe situatie rijden die aan dezelfde kant van het kasteeltje.’

Tegelijkertijd gaat het Geert Grooteplein flink op de schop. Waar het plein nu bestaat uit enkele grasvelden en een lading barakken (deze worden inmiddels al afgebroken, red.), waar voorheen de ICT-afdeling in zat, moet het in de visie van het Radboudumc één grote groene ontmoetingsplek worden waar patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten samenkomen.

Ingrijpende verbouwingen

Om dat te realiseren wordt onder andere de ingang van de onderzoekstoren aangepast, die komt aan het plein te liggen. In de toren bevinden zich verschillende researchlaboratoria van het ziekenhuis. ‘Er komt een nieuwe ondergrondse uitbreiding voor de Centrale Sterilisatie Afdeling bij’, vertelt Cox. ‘Als we daar dan toch aan het bouwen zijn, dan nemen we ook de entree mee.’

Afgelopen zomer werd het nieuwe hoofdgebouw van het ziekenhuis in gebruik genomen, na de nodige jaren bouwen. In het acht verdiepingen hoge gebouw (plus enkele lagen onder de grond, red.) is een groot deel van de zorg in het ziekenhuis bij elkaar ondergebracht. Het was het einde van een fase van een lang traject om ruimte te besparen, dat het Radboudumc in 2014 in gang heeft gezet.

Volledig scherm Het vernieuwde Geert Groteplein. © Radboudumc

De ingrijpende verbouwingen hebben te maken met de wens het aantal vierkante meters aan ziekenhuis omlaag te brengen, alsmede de wens om de zorg efficiënter te laten verlopen, legt Bleeker uit. Daarvoor was nieuwbouw nodig, zijn afdelingen intensiever gaan samenwerken en zijn ruimtes anders ingedeeld en worden deze intensiever gebruikt.

1 miljard euro

Volledig scherm De Westzijde van het Radboudumc. De gebouwen op de foto moeten plaatsmaken voor een park. © Johannes Fiebig In totaal bedragen de kosten voor het vijftienjarige traject ruim 1 miljard euro. Dat is inclusief de aanschaf van nieuwe apparatuur, het interieur en de aanleg van ICT-voorzieningen. Het geld is onder andere afkomstig van een lening bij de Europese investeringsbank, verschillende subsidies en de eigen spaarpot van het ziekenhuis.



Met een deel van de gebouwen die leeg komen te staan door de verbouwingen, worden hergebruikt door ondersteunende afdelingen. Een ander deel wordt verkocht, zoals eerder met de voormalige Transitorium op het terrein gebeurde, waar de SSH& studentenwoningen van heeft gemaakt.



Ook het gebouw waar voorheen de afdeling Dermatologie zat, op de hoek van de René Descartesdreef, blijft overeind. Bleeker: ‘Daar komt ruimte voor enkele start-ups, verbonden aan het Radboudumc. Zij kunnen daar tot minstens 2028 verblijven.’

Voor de rest van de bebouwing aan de westzijde was echter geen tweede leven mogelijk. Cox: ‘Sommige gebouwen zijn al zo’n 60 jaar oud. Ze zijn destijds helemaal ingericht naar de wens van de betreffende specialismen die hier waren ondergebracht. Maar voor de huidige zorg zijn ze ongeschikt: de plafonds zijn bijvoorbeeld te laag voor moderne apparatuur, of het is niet mogelijk om ruimtes multidisciplinair te gebruiken.’

