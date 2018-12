Radboudumc hoopt dat de teller op nul blijft: ‘Vuurwerkletsel is níet normaal’

NIJMEGEN - Vijf vuurwerkslachtoffers in Nijmegen, waarvan twee ernstig met letsel aan een oog en een hand. Dat was de trieste balans van de jaarwisseling 2017-2018. Voorlopig staat de teller bij het Radboudumc nog op nul. ,,Laten we hopen dat dat zo blijft", meldt een woordvoerster.

Het Radboudumc in Nijmegen krijgt in de regel de zwaarste vuurwerkslachtoffers uit de regio te zien. Landelijk constateerden traumachirurgen afgelopen jaarwisseling een stijging, van 72 naar 95 slachtoffers. Dat aantal betreft de zwaardere slachtoffers, die daadwerkelijk geopereerd moeten worden. Het totaalaantal gewonden ligt veel hoger.

In Nijmegen leek het mee te vallen: het CWZ zag op 1 januari twee lichte vuurwerkslachtoffers, in het Radboudumc werden er drie binnengebracht waarvan er twee ernstig gewond waren geraakt. Maar om daar de term ‘rustige jaarwisseling’ aan te koppelen, gaat traumachirurg Vincent Leferink veel te ver. In een interview met De Gelderlander, eind december 2017, omschreef hij vuurwerkletsel als ‘oorlogsverwondingen'.

,,Men vindt het kennelijk normaal dat dit elk jaar gebeurt”, vertelde hij een jaar geleden. ,,Maar vuurwerkletsel is níet normaal.”

Omdat zijn pleidooi aan actualiteit niets heeft verloren, is het interview hieronder opnieuw te lezen.

Volledig scherm Traumachirurg Vincent Leferink van het Radboudumc. © Paul Rapp NIJMEGEN - Oud en nieuw is in Nederland een gevaarlijk feest. Dat ziet traumachirurg Vincent Leferink ieder jaar weer in het Radboudumc. Als traumachirurg weet hij nooit welke verwondingen en letsels als gevolg van ongelukken hij die dag onder ogen krijgt. Maar met de jaarwisseling heeft hij wel een vermoeden wat hem zo ongeveer te wachten staat.



Ter illustratie voert hij de woorden ‘vuurwerk’ en ‘letsel’ in Google in en zoekt op afbeeldingen. Schrik niet: op het scherm verschijnt een horrorbeeld, met open wonden, afgerukte vingers en verdwenen ogen. Het gekerm hoor je er vanzelf bij. De hoegenaamd afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes zijn er niets bij. Dit is pas heftig.

Het lijkt wel oorlog.

,,Dit zijn verwondingen die inderdaad te vergelijken zijn met granaten, mijnen of andere explosieven. Het zware illegale vuurwerk zorgt voor zwaardere verwondingen, maar legaal gekocht vuurwerk veroorzaakt het meeste letsel, vaak ook nog bij omstanders. Men vindt het kennelijk normaal dat dit elk jaar gebeurt.’’

Hoe bedoelt u dat?

,,Als ik op 1 mei een feestje wil houden waarvan ik op voorhand weet dat er 500 tot 1.000 gewonden vallen, dan krijg ik nooit een vergunning. Maar met de jaarwisseling vinden we het normaal. Als iemand dat ter discussie stelt, klinken valse sentimenten, dat je onze tradities niet mag afpakken. Ik vind dat we het niet normaal moeten vinden. In Frankrijk of Zwitserland vind je geen vuurwerkslachtoffers op Google, daar kennen ze geen verkoop aan particulieren. En als je vuurwerk verbiedt, gaat echt niet iedereen ineens met illegaal vuurwerk rondlopen, zoals vaak wordt beweerd.’’

Wat kan het Radboudumc verwachten?

,,In het Radboudumc zien we het topje van de ijsberg; wij krijgen op de spoedeisende hulp de zwaardere letsels uit de wijde regio omdat ons traumacentrum het hoogste niveau heeft. Naast de normale bezetting op de Spoed Eisende Hulp is één traumachirurg stand-by. Die moet binnen een kwartier in het ziekenhuis kunnen zijn in geval van levensbedreigende verwondingen, als er ledematen op het spel staan of als een patiënt per helikopter wordt aangevoerd. Laten we hopen dat die collega gewoon thuis een gezellige avond heeft en dat operaties kunnen wachten tot de dagdienst.’’

U bent op 1 januari ingeroosterd. Wat betekent dat?

,,Het is niet zo dat ik naar deze dienst bijzonder uitkijk of er tegenop zie; het hoort gewoon bij mijn werk als traumachirurg. Als er iets gebeurt, probeer je het beste ervan te maken; zo staan wij in het leven. Ik begin ‘s ochtends om 8 uur. Dat begint met de overdracht van de nachtdienst; patiënten hebben dan al enkele behandelingen ondergaan. En daarna ga ik aan de slag met wat er gebeuren moet.’’

Wat kunt u betekenen voor een ernstig vuurwerkslachtoffer?

,,We proberen altijd het maximale te behouden. Soms gaat dat verbazingwekkend goed, al zie je wel dat de fijn-motoriek in een hand vaak blijvend verminderd raakt. Andere keren is het functieverlies veel ingrijpender.’’

,,Naast huidweefsel zijn vaak ook spieren en zenuwen beschadigd en zijn er botbreuken. Na een paar dagen intensieve en pijnlijke wondverzorging, als de zwelling afneemt, kun je vaak pas zien waar nog leven in zit. Als er totaal geen gevoel of functionaliteit meer zit in een vinger of een hand, en je ziet dat dat ook nooit meer gaat komen, dan kun je het beste tot amputatie overgaan. Een goede stompvorming is dan heel belangrijk. Bij anderen volgen vaak meerdere hersteloperaties, ook met de plastisch chirurg erbij, voor een optimaal functieherstel.’'