Radboudumc houdt open dag met plasparcours, zwemmen in IC-bad en rondleiding helikopterdek

Met video Over paar dagen altijd omlopen via ‘vieze trap’ bij station Nijmegen: of blijft westentree tóch open?

NIJMEGEN - Omlopen via een ongure, stinkende trap: over een paar dagen is dat het dagelijks lot van treinreizigers uit Nijmegen-West. De westentree van het station gaat per 1 oktober definitief op slot. Al proberen zowel stadsbewoners als politici daar nog vlug een stokje voor te steken.

28 september