Radboudumc krijgt half miljoen euro voor onderzoek naar artrose

The Flyers pakt titel na sensatione­le ontknoping in topper tegen Havana

18:14 WIJCHEN - The Flyers is op spectaculaire wijze kampioen geworden in de eerste klasse A. De handbalploeg uit Wijchen won zondag in de slotseconde van directe concurrent Havana: 23-22. Cirkelspeler Remco Jongeneelen gooide de beslissende goal binnen voor de thuisploeg.