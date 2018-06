Radboudumc leidt Syrische vluchtelingen op tot OK-assistent

Het project is een samenwerking tussen het Nijmeegse ziekenhuis en Vluchtelingenwerk. Beide partijen raakten eind vorig jaar in gesprek over de vraag hoe ze vluchtelingen met een C-status en een medische achtergrond konden werven voor de opleiding tot operatieassistent.

Ervaring

Vluchtelingen zijn daarom een mogelijke optie voor het Radboudumc als alternatief voor reguliere kandidaten. Volgens het ziekenhuis zit in deze groep veel potentieel. Maar kans op een opleiding hebben ze niet of nauwelijks.

De kandidaten hebben zeer verschillende achtergronden. Een van hen is Ziad Ovet, opgeleid en in Syrië werkzaam geweest als veearts en technisch en mechanisch monteur. De geselecteerde kandidaten voldoen aan de door de toezichthouder kwaliteit zorgopleidingen (CZO) wettelijk gestelde toelatingseisen van de opleiding.

Barbara Betel, manager van de OK van het Radboudumc, stelt dat het ziekenhuis ervaring heeft met buitenlandse collega's op de werkvloer. ,,We weten dat taal en cultuur belangrijke thema’s zijn om aandacht aan te besteden.’’ Om dat aspect in goede banen te leiden is een programma opgezet met de Hogeschool va Arnhem-Nijmegen en is subsidie aangevraagd.