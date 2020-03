Radboudumc levert bemanning voor extra traumahelikopter vanwege coronacrisis

Eigenaar negeert dwangbevel, illegaal café Lindenholt nu echt op slot

15:02 NIJMEGEN - Het illegale gebruik van een horecapand in Lindenholt is door de gemeente Nijmegen definitief onmogelijk gemaakt. De eigenaar van het pand, op de hoek Sint Agnetenweg-Nieuwstadweg, negeerde een dwangbevel dat burgemeester Bruls drie weken geleden had uitgevaardigd. Daarop heeft de gemeente nieuwe sloten op het pand laten zetten en de toegangen verzegeld.