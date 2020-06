Radboudumc: met tumortest erfelijke darmkanker veel vaker opgespoord

‘Een poepvlek’ en ‘de enige goede neger die ik ken’: dit is wat Fay (12), Tony (23), Nina (22) en Suus (36) de afgelopen jaren te horen kregen

14 juni NIJMEGEN/ ARNHEM - Na Arnhem, Nijmegen en andere grote steden volgt dit weekend een Black Lives Matter protest in Wageningen. Als er in de geschiedenis een moment is geweest dat er een kentering kan komen in hoe we over discriminatie denken, dan is het misschien wel nu. ,,Wat nu gebeurt, zet zoden aan de dijk.’’ Vier aangrijpende getuigenissen.