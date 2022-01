Radboudumc: met tussenpozen van 12 tot 48 uur niet eten heeft positief effect bij epilepsie en Alzheimer

Periodiek vasten, of in goed Engels Intermittent Fasting (IF), is een dieet waarbij mensen met vaste tussenpozen van 12 tot 48 uur niet eten. Al langer is bekend dat deze tijdelijke onthouding een positief effect heeft op de stofwisseling. Onderzoekers van het Radboudumc hebben gekeken of ook de gezondheid en prestaties van onze hersenen erdoor verbeteren. En of het dieet bescherming biedt tegen hersenaandoeningen als dementie.