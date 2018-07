Radboudumc neemt levensreddende polsband in gebruik

De instrumentjes staan in verbinding met computers die de lichamelijke toestand van de patiënten doorlopend in de gaten houden. Volgens de artsen kun je zo beter voorspellen of iemand een bloedvergiftiging, longembolie of naadlekkages na een darmoperatie dreigt te krijgen. Door daar op dat moment direct op te anticiperen, kunnen levens worden gered.



Harry van Goor: ,,We zullen nog beter leren welke parameters echt van belang zijn bij ziekte en achteruitgang. Zo is één van de hypothesen dat van alle vitale functies, de variatie in het hartritme de meest voorspellende factor is in hoe de conditie van een patiënt zich gaat ontwikkelen.’’



Uiteindelijk moet de zorginnovatie leiden tot minder reanimaties, mijnder ic-opnames, kortere ligduur en minder overlijden van patiënten.