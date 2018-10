Radboudumc schrapt 30 bedden door tekort aan verpleegkundigen

Maatregelen

Situatie bij het CWZ

Het Nijmeegse ziekenhuis CWZ voelt de krapte op de arbeidsmarkt. Het duurt nu vooral veel langer voordat vacatures zijn ingevuld. ,,Het is bij het CWZ een uitdaging om vacatures in te vullen voor de spoedeisende hulp, intensive care en anesthesie'', zegt een woordvoerster. Het ziekenhuis ziet de tekorten in steeds meer functies toenemen, van algemene en specialistisch verpleegkundige functies, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van ICT. ,,Gelukkig heeft CWZ een sterk imago en zitten we in een regio waar relatief veel mensen in de zorg werken. Dit neemt niet weg dat de groeiende tekorten voor de komende jaren erg zorgwekkend zijn. We moeten dus gezamenlijk vol aan de bak.''