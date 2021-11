Radboudumc wil meteen boosterprik voor ouderen: ‘December is te laat, we kunnen niet meer wachten’

,,December is echt te laat, we kunnen niet meer wachten. Er zijn prikken op voorraad. Kom dus nu meteen in actie om versneld met de boosters te kunnen beginnen”, zegt Bleeker.



Het advies om pas volgende maand te beginnen met de boosterprik heeft haar verbaasd, want de nood is torenhoog. ,,Hoewel de vaccins nog steeds heel goed werken, weten we uit meerdere studies dat bij 60-plussers de bescherming tegen corona sneller afneemt dan bij jongeren. We weten ook dat de bescherming tegen een ernstige ziekteverloop en de daarmee samenhangende ziekenhuisopnames terugloopt. In Nederland is dat bij 70-plussers na een paar maanden gezakt van ruim boven de 90 naar 89 procent, terwijl jongeren bóven de 95 procent zitten.”