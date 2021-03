Rammstein verplaatst uitverkochte show in Nijmegen opnieuw

50-jarige Hortus wil de groene rijkdom met meer mensen delen: ‘Stimuleren dat mensen komen omdat het hier zo mooi is’

22 maart NIJMEGEN - Natuurliefhebbers en rustzoekers weten de Nijmeegse Hortus in Brakkenstein wel te vinden. Sinds corona het leven beheerst, komen er dagelijks zo’n driehonderd wandelaars. Dat treft, want de botanische tuin wil het publiek meer vertellen over wat er nu eigenlijk groeit en leeft. Het 50-jarig jubileum is een mooie gelegenheid om dat nog beter voor het voetlicht te brengen.