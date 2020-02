Rasechte carnivoor test vegetarische snacks: ‘Die frikandel smaakt goed’

Snackbar Tweety in Nijmegen-Oost, de cafetaria met het grootste vegetarische aanbod van de regio, is normaal dus niet mijn eerste keus. Want die kroket, daar hoort toch gewoon vlees in te zitten? En wat is nou een kipcorn zonder kip?



Eerlijk is eerlijk, ik ben sceptisch over vegetarische snacks. Mijn liefde voor vlees is groot. Biefstukken gaan er goed in, en in de kroeg móeten de - uiteraard met vlees gevulde - bitterballen altijd op tafel.



En toch, ik laat me verrassen en ga mijn eerste vega-avontuur in de snackbar zo open mogelijk in. Dit is mijn oordeel: