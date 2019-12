Ratten Lingestraat spelen hoofdrol in tv-programma ‘De Monitor’

NIJMEGEN - Verhuurder Portaal zegt dat het gezien de genomen maatregelen eigenlijk niet kan. Toch is er vorige week opnieuw een rat gesignaleerd in een woning in de Nijmeegse Lingestraat (wijk Waterkwartier). De knagende viervoeter is vastgelegd op camerabeelden.

Die worden zondagavond uitgezonden op de landelijke tv in KRO-NCRV-programma De Monitor. De door ratten geplaagde straat in het Nijmeegse Waterkwartier staat daarin centraal.



Het jongste rattenbezoek is de zoveelste episode in een verhaal over jarenlange rattenoverlast. De woonbuurt dient als sprekend voorbeeld voor heel Nederland. Voortvloeiende conflicten tussen bewoners en verhuurders komen ook aan bod. In Nijmegen liggen bewoners van de Lingestraat en verhuurder Portaal met elkaar in de clinch.

Rustgevende pillen

Tegenover De Gelderlander klaagden onder anderen Astrid Jacobs en Eline Hagen in september nog dat ze rustgevende pillen moeten slikken om hun angst voor het krioelende ongedierte te onderdrukken. Ze zeggen dat ze nog steeds uit hun slaap worden gehouden door knaaggeluiden.

‘Heeft de rattenoverlast te maken met huizenonderhoud van verhuurders als Portaal?’, vraagt De Monitor zich af. Portaal zelf vindt van niet. De verhuurder wijst op rioleringen die zijn vernieuwd en gaten in de muren die zijn gedicht om de ratten buiten de deur te houden. Met wildcamera’s en rooksignalen is gecontroleerd dat de gevels en de woning daadwerkelijk ‘rat’-dicht zijn.

Naar binnen geglipt

Hoe het dan kan dat toch weer een rat binnenshuis is gesignaleerd in de Lingestraat? Volgens Portaal, die reageert in de uitzending, bestaat de kans dat de bewoonster de deur heeft laten openstaan waardoor de rat naar binnen is geglipt.