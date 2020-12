Ravage bij Makro in Nijmegen: automobilist rijdt buis omver en botst tegen auto's en hek

Vertoning wedstrij­den NEC in Pathé is een succes

30 november NIJMEGEN - De vertoningen van wedstrijden van NEC op groot scherm in Pathé zijn een succes. Dat zegt theatermanager Peter van der Schans van de bioscoop in Nijmegen. Het is voor Pathé wel schipperen, omdat de aanvangstijden van de wedstrijden telkens veranderen.