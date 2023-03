Razendsnel je rijbewijs verlengen in Nijmegen: zo doe je dat

indebuurt.nlElke tien jaar is het zo ver: als je wilt blijven autorijden moet je je rijbewijs verlengen. Hiervoor kun je naar het gemeentehuis gaan, maar je kan je rijbewijs ook online verlengen in Nijmegen. Bijkomend voordeel: dat gaat een stuk sneller dan de ‘ouderwetse’ manier. Hoe het werkt lees je hier.

Online je rijbewijs verlengen gaat via de RDW. Dat is de Dienst Wegverkeer van de overheid. Dit proces gaat minimaal 3 werkdagen sneller dan wanneer je bij de gemeente je rijbewijsverlenging aanvraagt. De kosten bij de RDW zijn 44,65 euro, dat is hetzelfde bedrag als wanneer je je rijbewijs persoonlijk verlengt door een afspraak te maken bij de gemeente.

DigiD app downloaden

Voordat je online je rijbewijs kunt verlengen, moet je een aantal stappen doorlopen. Installeer eerst de DigiD app op je telefoon of tablet. De app controleert je identiteit voor je het rijbewijs kan verlengen. Als dit gedaan is betaal je de kosten voor je aanvraag via iDEAL.

Nieuwe pasfoto

Het is verplicht om een nieuwe pasfoto te laten maken, je kunt dus geen pasfoto gebruiken die je toevallig nog in je portemonnee hebt zitten. De foto moet gemaakt worden door een fotograaf die erkend is door de RDW.

Als je een afspraak hebt gemaakt bij de fotograaf, neem dan je oude rijbewijs of rijbewijsnummer mee. De fotograaf stuurt jouw pasfoto en handtekening beveiligd naar de RDW op, zodat de foto op je nieuwe rijbewijs geplaatst kan worden. Heb je de stappen doorlopen? Dan ligt je nieuwe rijbewijs na twee werkdagen voor je klaar op het gemeentehuis. Je hoeft geen afspraak te maken om hem op te halen.

Voorwaarde online rijbewijs verlengen

Let op: om een rijbewijs online te verlengen, moet je ingeschreven staan in de Basisregistratie personen (BRP) van gemeente Nijmegen. Dat wil zeggen dat je ingeschreven staat in Nijmegen. Moet je medisch gekeurd worden? Laat dit doen voordat je je rijbewijs verlengt.

