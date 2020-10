Reanimaties zonder mond-op-mond uit angst voor coronabesmettingen

COLUMN 'T PLEIN Eigen voedsel van om de hoek, een mooi idee

10 oktober September was op talloze plekken de topmaand van de zelfpluk. Van de Warmoes in Lent tot De Woerdt in Ressen en de Waalgaard in Weurt kon je terecht om appels of peren van de bomen te halen. In de Ooijpolder kon je weer frambozen en bessen plukken.